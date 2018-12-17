Кипяток из прорвавшейся трубы в Ростове устранят к вечеру

Posted 17 декабря 2018, 10:25
Published 17 декабря 2018, 10:25
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
Коммунальная авария произошла в районе ГПЗ-10 на улице Малиновского, 6. Всю ночь, как пишут в соцсетях местные жители, проезжую часть заливало кипятком.
«Всему виной закупорка канализационного коллектора диаметром 1000 мл, с четырех часов утра на месте работают аварийные бригады. Без отключения водоснабжения планируется завершить восстановительные работы к 15.00», - отметили в ведомстве.