Ростовчане попросили увеличить число автобусов до Платова

Posted 17 декабря 2018, 21:26
Published 17 декабря 2018, 21:26
Modified 1 октября, 15:10
Updated 1 октября, 15:10
"В городе отменили маршруты №285 и 286. Теперь уехать из Ростова можно один раз в час", - пояснила ростовчанка.
Она добавила, что очень сложно уехать из Платова, так как выделенный транспорт не намного больше маршрутки. Автор публикации попросила решить эту проблему.
Обращение поддержали 14 человек. Это не первый случай, когда горожане жалуются на эту ситуацию. Они сообщали о переполненных маршрутках на этом направлении.