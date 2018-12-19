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Posted 19 декабря 2018, 13:58

Published 19 декабря 2018, 13:58

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Новочеркасский "ученый-госизменник" посетит врача из СИЗО после Нового года

19 декабря 2018, 13:58
Обвиняемый в государственной измене ученый из Новочеркасска Алексей Темирев, нуждающийся в операции на сердце, сможет пройти обследование только после новогодних праздников, сообщил RostovGazeta правозащитник Евгений Еникеев.

На днях Лефортовский районный суд продлил арест ученого до 17 марта. По данным следствия, Темирев пытался передать своему студенту из Вьетнама секретные сведения о российских подводных лодках. Совладельца конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ИРИС) арестовали в июле, когда он прибыл в ФСБ для консультации.

Свою вину 65-летний ученый отрицает, уверяя, что все данные, которые он якобы пытался передать вьетнамской разведке, есть в открытом доступе. Темиреву грозит до 20 лет колонии по статье "Государственная измена".

"Темиреву необходима консультация кардиохирурга, для того, чтобы его направили на операцию - стентирование сосудов сердца. Ему прописана диета, специальное питание и прогулки - пять раз в неделю. Однако, спецпитание ему в СИЗО не обеспечивают, на прогулку он пойти не может, так как для этого ученый должен подняться по лестнице. Для Темирева это большая проблема. К кардиохирургу его направят, скорее всего, теперь только после новогодних праздников", - отметили Еникеев.

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