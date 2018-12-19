Новочеркасский "ученый-госизменник" посетит врача из СИЗО после Нового года

Posted 19 декабря 2018, 13:58
Published 19 декабря 2018, 13:58
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
На днях Лефортовский районный суд продлил арест ученого до 17 марта. По данным следствия, Темирев пытался передать своему студенту из Вьетнама секретные сведения о российских подводных лодках. Совладельца конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ИРИС) арестовали в июле, когда он прибыл в ФСБ для консультации.
Свою вину 65-летний ученый отрицает, уверяя, что все данные, которые он якобы пытался передать вьетнамской разведке, есть в открытом доступе. Темиреву грозит до 20 лет колонии по статье "Государственная измена".
"Темиреву необходима консультация кардиохирурга, для того, чтобы его направили на операцию - стентирование сосудов сердца. Ему прописана диета, специальное питание и прогулки - пять раз в неделю. Однако, спецпитание ему в СИЗО не обеспечивают, на прогулку он пойти не может, так как для этого ученый должен подняться по лестнице. Для Темирева это большая проблема. К кардиохирургу его направят, скорее всего, теперь только после новогодних праздников", - отметили Еникеев.