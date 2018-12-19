Новочеркасский "ученый-госизменник" посетит врача из СИЗО после Нового года

"Темиреву необходима консультация кардиохирурга, для того, чтобы его направили на операцию - стентирование сосудов сердца. Ему прописана диета, специальное питание и прогулки - пять раз в неделю. Однако, спецпитание ему в СИЗО не обеспечивают, на прогулку он пойти не может, так как для этого ученый должен подняться по лестнице. Для Темирева это большая проблема. К кардиохирургу его направят, скорее всего, теперь только после новогодних праздников", - отметили Еникеев.