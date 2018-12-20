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Posted 20 декабря 2018, 07:08

Published 20 декабря 2018, 07:08

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Дворец Алфераки в Таганроге перекрасили в другой цвет

20 декабря 2018, 07:08
В Таганроге нежно-персиковый Дворец Алфераки перекрасили в другой цвет, сообщается в соцсетях.

"Нравится новый цвет дворца Алфераки?", - спрашивает автор поста.

Цвет дворца поменяли кардинально - из персикового он стал светло-зеленым.

Мнение пользователей разделились - одни просят вернуть прежний цвет - "раньше выглядел пышно и по-царски, а сейчас какой то дом культуры" и "не стало видно мелких деталей. Выглядит как больница 60-х годов".

Другим нравится зеленоватый оттенок - "смотрится нежно, свежо и чисто, если можно так сказать. С новой ночной подсветкой он вообще великолепен".

р3

#Общество#Новости
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