Дворец Алфераки в Таганроге перекрасили в другой цвет

Posted 20 декабря 2018, 07:08
Published 20 декабря 2018, 07:08
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Нравится новый цвет дворца Алфераки?", - спрашивает автор поста.
Цвет дворца поменяли кардинально - из персикового он стал светло-зеленым.
Мнение пользователей разделились - одни просят вернуть прежний цвет - "раньше выглядел пышно и по-царски, а сейчас какой то дом культуры" и "не стало видно мелких деталей. Выглядит как больница 60-х годов".
Другим нравится зеленоватый оттенок - "смотрится нежно, свежо и чисто, если можно так сказать. С новой ночной подсветкой он вообще великолепен".
р3