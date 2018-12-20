Лишившийся прав борец с автохамами из Ростова не знал о 29 нарушениях ПДД

Posted 20 декабря 2018, 04:17
Published 20 декабря 2018, 04:17
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В соцсетях пользователи опубликовали видео с Авакяном. Очевидцы уверяют, что у известного борца с автохамами есть 29 нарушений ПДД. Также за езду по встречной полосе Авакяна лишили водительских прав, говорится в записи.
«Я не выезжал на полосу для встречного движения. У меня не было 29 нарушений и уведомления о штрафах мне не приходили. Прав лишили, скоро суд, сами все увидите», - говорит Авакян.