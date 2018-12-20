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Posted 20 декабря 2018, 04:17

Published 20 декабря 2018, 04:17

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Лишившийся прав борец с автохамами из Ростова не знал о 29 нарушениях ПДД

20 декабря 2018, 04:17
Борец с нарушителями ПДД Гаспар Авакян не знает о 29 нарушениях, о чем пишут в соцсетях, рассказал RostovGazeta сам Авакян.

В соцсетях пользователи опубликовали видео с Авакяном. Очевидцы уверяют, что у известного борца с автохамами есть 29 нарушений ПДД. Также за езду по встречной полосе Авакяна лишили водительских прав, говорится в записи.

«Я не выезжал на полосу для встречного движения. У меня не было 29 нарушений и уведомления о штрафах мне не приходили. Прав лишили, скоро суд, сами все увидите», - говорит Авакян.

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