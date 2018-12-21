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Posted 21 декабря 2018, 10:25

Published 21 декабря 2018, 10:25

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Суд взыскал с "Евродона" более 58 млн руб

21 декабря 2018, 10:25
Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать свыше 58,6 миллиона рублей с производителя мяса индейки "Евродон", говорится в документах суда.

В суд подала заявление компания "Провими" с требованием взыскать с производителя сумму долга по договору поставки. Согласно контракту, истец поставил премиксы для сельскохозяйственной птицы на сумму более 58,6 миллиона рублей.

"Евродон" не предъявлял претензий по поводу качества продукции и должен был перевести деньги в течение 60 дней. Однако этого он не сделал.

"Производителю придется выплатить долг, а также 200 тысяч рублей в качестве расходов по уплате госпошлины", - говорится в документах.

Напомним, у "Евродона" уже несколько лет существуют финансовые проблемы. К нему передали несколько многомиллионных исков, также в судах есть требования признать организацию банкротом.

#Экономика#Новости
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