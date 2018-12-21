Суд взыскал с "Евродона" более 58 млн руб

Posted 21 декабря 2018, 10:25
Published 21 декабря 2018, 10:25
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
В суд подала заявление компания "Провими" с требованием взыскать с производителя сумму долга по договору поставки. Согласно контракту, истец поставил премиксы для сельскохозяйственной птицы на сумму более 58,6 миллиона рублей.
"Евродон" не предъявлял претензий по поводу качества продукции и должен был перевести деньги в течение 60 дней. Однако этого он не сделал.
"Производителю придется выплатить долг, а также 200 тысяч рублей в качестве расходов по уплате госпошлины", - говорится в документах.
Напомним, у "Евродона" уже несколько лет существуют финансовые проблемы. К нему передали несколько многомиллионных исков, также в судах есть требования признать организацию банкротом.