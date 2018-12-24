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Posted 24 декабря 2018, 17:57

Published 24 декабря 2018, 17:57

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

В массовом ДТП под Ростовом пострадали четыре человека

24 декабря 2018, 17:57
На автодороге Южный подъезд Ростова-на-Дону вечером в понедельник столкнулись четыре автомобиля, в ДТП ранены четверо, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, водитель Ford Focus не справился с управлением и столкнулся м автомобилем Vortex. Оба автомобиля занесло и они столкнулись с движущимися во встречном направлении Hyundai Accent и Hyundai County. В результате аварии пострадали четыре человека: водитель Ford, пассажиры Hyundai Accent в возрасте 16 и 18 лет, а также пассажир автомобиля Vortex в возрасте 11 лет.

"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

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