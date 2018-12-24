В массовом ДТП под Ростовом пострадали четыре человека

Posted 24 декабря 2018, 17:57
Published 24 декабря 2018, 17:57
Modified 1 октября, 15:39
Updated 1 октября, 15:39
По предварительной информации, водитель Ford Focus не справился с управлением и столкнулся м автомобилем Vortex. Оба автомобиля занесло и они столкнулись с движущимися во встречном направлении Hyundai Accent и Hyundai County. В результате аварии пострадали четыре человека: водитель Ford, пассажиры Hyundai Accent в возрасте 16 и 18 лет, а также пассажир автомобиля Vortex в возрасте 11 лет.
"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.