В массовом ДТП под Ростовом пострадали четыре человека

По предварительной информации, водитель Ford Focus не справился с управлением и столкнулся м автомобилем Vortex. Оба автомобиля занесло и они столкнулись с движущимися во встречном направлении Hyundai Accent и Hyundai County. В результате аварии пострадали четыре человека: водитель Ford, пассажиры Hyundai Accent в возрасте 16 и 18 лет, а также пассажир автомобиля Vortex в возрасте 11 лет.