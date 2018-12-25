Еще один сухогруз сел на мель в Краснодарском крае

Posted 25 декабря 2018, 11:23
Published 25 декабря 2018, 11:23
Modified 1 октября, 13:27
Updated 1 октября, 13:27
"Сухогруз сел на мель в районе мыса Железный рог на Таманском полуострове в ночь на вторник", - сказано в сообщении.
На борту корабля находились 11 членов экипажа, девять из которых граждане РФ и двое Азербайджана, всех эвакуировали.
Пользователи сразу же начали шутить по поводу того, что в крае появился еще один арт-объект, как севший на мель 12 декабря в Кабардинке крупный сухогруз Рио. Посмотреть на последний и сфотографироваться на его фоне ежедневно отправляются сотни желающих, предприимчивые жители края даже организовали фото-туры.
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