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Posted 25 декабря 2018, 11:23

Published 25 декабря 2018, 11:23

Modified 1 октября, 13:27

Updated 1 октября, 13:27

Еще один сухогруз сел на мель в Краснодарском крае

25 декабря 2018, 11:23
Сухогруз под флагом Монголии Surov сел на мель в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщают очевидцы в соцсетях.

"Сухогруз сел на мель в районе мыса Железный рог на Таманском полуострове в ночь на вторник", - сказано в сообщении.

На борту корабля находились 11 членов экипажа, девять из которых граждане РФ и двое Азербайджана, всех эвакуировали.

Пользователи сразу же начали шутить по поводу того, что в крае появился еще один арт-объект, как севший на мель 12 декабря в Кабардинке крупный сухогруз Рио. Посмотреть на последний и сфотографироваться на его фоне ежедневно отправляются сотни желающих, предприимчивые жители края даже организовали фото-туры.

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