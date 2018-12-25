Еще один сухогруз сел на мель в Краснодарском крае

Пользователи сразу же начали шутить по поводу того, что в крае появился еще один арт-объект, как севший на мель 12 декабря в Кабардинке крупный сухогруз Рио. Посмотреть на последний и сфотографироваться на его фоне ежедневно отправляются сотни желающих, предприимчивые жители края даже организовали фото-туры.