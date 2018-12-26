Единственный российский космонавт на МКС остался без подарков

Специалист по психологической поддержке космонавтов от Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева рассказала о том, что они разбились еще в октябре вместе с кораблем «Союз МС-10».
Телеканал «360» сообщает, Шуева добавила, что космонавту отправлялась «достаточно большая посылка» на Новый год. В частности, Кононенко отправляли его любимые конфеты, ягоды, орешки и горчицу.
Отмечается, что на борту МКС Новый год встретит экипаж из трех человек: космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и представитель Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.