Россельхознадзор подсчитал потери от контрафактной молочной продукции

Данкверт сообщил, что в 2017 году в Россию было завезено 113 тысяч тонн белково-жирового продукта, а в 2018 году 47 тысяч тонн за девять месяцев. Но за эту продукцию не были уплачены налоги в размере 18%. В конечном счете, она оказалась легализованной в виде сыра. Эта сумма с налога, которая обошла бюджет, варьируется от 10 до 17 миллиардов рублей. Об этом сообщило агентство RNS.
В июле текущего года в РФ ввели обязательную электронную ветеринарную сертификацию, которая предусматривает необходимость оформления сопроводительных документов для продукции животного происхождения в системе “Меркурий”. Месяцем ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что готовые молочные продукты не будут регистрироваться в системе ”Меркурий”, а будут маркироваться.
Некоторое время назад Роспотребнадзор обнародовал данные, которые свидетельствуют об объеме контрафакта молочных продуктов в магазинах не выше 8% от общего числа.