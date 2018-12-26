Россельхознадзор подсчитал потери от контрафактной молочной продукции

Данкверт сообщил, что в 2017 году в Россию было завезено 113 тысяч тонн белково-жирового продукта, а в 2018 году 47 тысяч тонн за девять месяцев. Но за эту продукцию не были уплачены налоги в размере 18%. В конечном счете, она оказалась легализованной в виде сыра. Эта сумма с налога, которая обошла бюджет, варьируется от 10 до 17 миллиардов рублей. Об этом сообщило агентство RNS.