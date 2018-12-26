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Россельхознадзор подсчитал потери от контрафактной молочной продукции

26 декабря 2018, 11:40
Фото: pxhere.com
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на итоговой пресс-конференции 2018 года рассказал о потерях в объеме от 10 до 17 млрд рублей, которые понес бюджет из-за контрафактной молочной продукции.

Данкверт сообщил, что в 2017 году в Россию было завезено 113 тысяч тонн белково-жирового продукта, а в 2018 году 47 тысяч тонн за девять месяцев. Но за эту продукцию не были уплачены налоги в размере 18%. В конечном счете, она оказалась легализованной в виде сыра. Эта сумма с налога, которая обошла бюджет, варьируется от 10 до 17 миллиардов рублей. Об этом сообщило агентство RNS.

В июле текущего года в РФ ввели обязательную электронную ветеринарную сертификацию, которая предусматривает необходимость оформления сопроводительных документов для продукции животного происхождения в системе “Меркурий”. Месяцем ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что готовые молочные продукты не будут регистрироваться в системе ”Меркурий”, а будут маркироваться.

Некоторое время назад Роспотребнадзор обнародовал данные, которые свидетельствуют об объеме контрафакта молочных продуктов в магазинах не выше 8% от общего числа.

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