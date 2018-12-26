Салат под новый год считают: как подорожал оливье в Ростовской области

Российские экономисты любят салат оливье не меньше тех, кто ничего не смыслит в экономике, правда не в качестве новогоднего лакомства, а как индикатор изменения потребительских цен. Для этих целей незатейливый салат был впервые использован в 2009 году по аналогии с традиционным "индексом Биг-Мака". С тех пор в конце декабря статистики подсчитывают, насколько подорожал хит праздничного стола.
Итак, в 2018 году так называемый "индекс оливье" вырос в среднем по стране сразу на 5,18%, что превышает показатель годовой инфляции, который составил в ноябре в России 3,4%. Чтобы приготовить тазик "Оливье", российским хозяйкам в среднем придется потратить 313 рублей.
Впрочем, жителям Ростовской области, а также большинства других южных регионов это праздничное блюдо обойдется заметно дешевле. Стоимость салата оценивается исходя из общепринятого рецепта, в который входят 500 граммов картофеля, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного зеленого горошка, 200 граммов моркови, 100 граммов лука, 300 граммов варёной колбасы, 200 граммов майонеза и 4 куриных яйца. В Ростовской области средняя цена салата, состоящего из этих ингредиентов, учитывая цены, опубликованные Росстатом за ноябрь 2018 года, составит 278,03 рубля.
За год ростовский оливье подорожал на 2,39%. При этом среди компонентов главного новогоднего салата больше всего выросли в цене репчатый лук (на 23,5%), куриные яйца (на 15,8%), морковь (на 11,4%) и картофель (на 8,58%). Вареная колбаса подорожала в среднем на 3,79%, майонез - на 1,83%, а маринованные огурцы и зеленый горошек даже стали стоить дешевле на 1,4%. В итоге продуктовый набор подорожал на 6 рублей по сравнению с прошлым годом.
В целом по регионам Южного федерального округа приготовление оливье обходится хозяйкам в 284,52 рубля. А больше всего по сравнению с 2017 годом салат подорожал в Республике Калмыкия - сразу почти на 13%. Но, несмотря на резкий скачок цен на ингредиенты, оливье в Калмыкии, по прежнему остается самым бюджетным в ЮФО, его стоимость составляет всего 249,5 рубля. Немного дороже обойдется тазик с оливье жителям Республики Адыгея - в 264,7 рубля, что на 1,15% дороже, чем в прошлом году.На третьем месте расположился Краснодарский край. Покупка всех необходимых продуктов для новогоднего яства обойдется кубанцам в 273,19 рубля. Однако за год кубанский оливье подорожал на 5,26%. Кстати, такой скачок цен также обусловлен подорожанием овощей и яиц.
Самый дорогой салат в Южном федеральном округи приготовят жители Республики Крым, где хозяйкам придется потратить 339,61 рубля. Примерно столько же стоил оливье на полуострове и прошлом году (+0.02%). А вот для севастопольцев салат подорожал на 5,69%, его стоимость составляет на сегодняшний день, исходя из средних цен на торговых прилавках региона, 311,35 рубля.
Кстати, закрывает тройку самых дорогих оливье в ЮФО салат, приготовленный донскими хозяйками. Но, несмотря на это, жителям Ростовской области он обойдется в 1,5 раза дешевле, чем москвичам.Стоимость всех ингредиентов в первопрестольной составляет 412,38 рубля, что на 116,6 рубля дороже, чем в столице южного региона.Причем в Москве главное блюдо новогоднего стола за год подорожало на 4,61% за счет роста цен на репчатый лук, который многие даже не добавляют в салат, морковь, колбасу и яйца.
Что же касается других неотъемлемых атрибутов новогоднего стола - шампанского, красной икры и цитрусовых, тут средние цены в Ростовской области также значительно отличаются и от среднероссийских, и от московских.
Так, бутылка вина игристого отечественного производства в магазинах донского региона стоит в среднем 304,7 рубля, по сравнению с прошлым годом шампанское подешевело на 1,6%. В целом по регионам ЮФО стоимость игристого вина составляет 275 рублей за бутылку, что практически соответствует ценам 2017 года. Москвичам приходится покупать шампанское в среднем по 300,4 рубля за бутылку, а это на 3,8% дороже, чем годом ранее.
В целом по России бутылка отечественного игристого вина стоит 249,3 рубля. По сравнению с 2017 годом его цена выросла на 2,44%.Покупка красной икры жителям южных регионов обходится значительно дороже среднероссийской стоимости этого продукта. Так, 140-граммовая баночка икры лососевых рыб в Ростовской области стоит в среднем 606 рублей (+6,7% по сравнению с 2017 годом). В среднем по ЮФО ее цена составляет 614 рублей (+5,88%), в Москве - 608,2 рубля (+6,53%). Средняя стоимость красной икры в России составляет 537,3 рубля за 140 граммов (+1,7%).
В отличие от красной икры и шампанского разброс цен на апельсины в южных регионах, в столице и в среднем по стране гораздо меньше. В Ростовской области килограмм апельсинов стоит 90,78 рубля, это на 5,3% дешевле, чем в прошлом году. В среднем по южным регионам стоимость апельсинов составляет 91 рубль (-0,87%). В Москве оранжевые ароматные фрукты продают в среднем по 102,5 рубля за килограмм (+2,3%), а в среднем по России и стоимость едва не достигает 96 рублей, что практически равно прошлогоднему показателю.
*Исследование основано на данных Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики.
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