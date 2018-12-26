Салат под новый год считают: как подорожал оливье в Ростовской области

В целом по регионам Южного федерального округа приготовление оливье обходится хозяйкам в 284,52 рубля. А больше всего по сравнению с 2017 годом салат подорожал в Республике Калмыкия - сразу почти на 13%. Но, несмотря на резкий скачок цен на ингредиенты, оливье в Калмыкии, по прежнему остается самым бюджетным в ЮФО, его стоимость составляет всего 249,5 рубля. Немного дороже обойдется тазик с оливье жителям Республики Адыгея - в 264,7 рубля, что на 1,15% дороже, чем в прошлом году.На третьем месте расположился Краснодарский край. Покупка всех необходимых продуктов для новогоднего яства обойдется кубанцам в 273,19 рубля. Однако за год кубанский оливье подорожал на 5,26%. Кстати, такой скачок цен также обусловлен подорожанием овощей и яиц.