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"Ростов-Арену" сможет переименовать спонсор после 2020 года

28 декабря 2018, 06:26
Фото: Warburg/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
Стадион "Ростов-Арена" может быть переименован после того, как перейдет кому-либо в собственность в 2021 году, сообщил глава администрации Виталий Кушнарев во время пресс-конференции.

Ранее появилась информация, что стадионы в городах-организаторах чемпионата мира 2018 года могут быть переименованы. По планам федерального Минфина, спортивные объекты могут носить имена спонсоров.

"Такая идея переименования стадиона есть, и те, кто выразят желание взять на себя финансовую ответственность за содержание стадиона, будут иметь право на переименование объекта. Однако не знаю, найдется ли компания, которая захочет приобрести стадион", - сообщил Кушнарев.

Градоначальник признался, что название "Ростов-Арена" его полностью устраивает.

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