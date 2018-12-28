"Ростов-Арену" сможет переименовать спонсор после 2020 года

"Такая идея переименования стадиона есть, и те, кто выразят желание взять на себя финансовую ответственность за содержание стадиона, будут иметь право на переименование объекта. Однако не знаю, найдется ли компания, которая захочет приобрести стадион", - сообщил Кушнарев.