О лже-сотрудниках МЧС предупредили бизнесменов в Ростовской области

"В последнее время участились случаи, когда владельцам кафе и развлекательных центров звонят люди, представляются высокопоставленными сотрудниками ГУ МЧС и сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности", - сказано в сообщении.
При этом за гарантированную лояльность проверяющих просят оказать материальную помощь третьим лицам.
ГУ МЧС по Ростовской области официально заявляет о непричастности своих сотрудников к незаконным действиям и просит незамедлительно сообщать обо всех случаях мошенничества.
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