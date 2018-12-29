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О лже-сотрудниках МЧС предупредили бизнесменов в Ростовской области

29 декабря 2018, 10:51
Фото: maxpixel.net
Представителей бизнеса Ростовской области предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников МЧС, сведения опубликовала пресс-служба ведомства.

"В последнее время участились случаи, когда владельцам кафе и развлекательных центров звонят люди, представляются высокопоставленными сотрудниками ГУ МЧС и сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности", - сказано в сообщении.

При этом за гарантированную лояльность проверяющих просят оказать материальную помощь третьим лицам.

ГУ МЧС по Ростовской области официально заявляет о непричастности своих сотрудников к незаконным действиям и просит незамедлительно сообщать обо всех случаях мошенничества.

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