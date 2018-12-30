Бедный Новый год: Эксперты подсчитали, насколько россияне обеднеют в 2019

Во-вторых, правительство предприняло так называемый «налоговый маневр» в области добычи полезных ископаемых. С 2019 по 2024 год экспортные пошлины будут заменены повышенным НДПИ. За 6 лет нефтяные и газовые компании заплатят в бюджет порядка 1,6 триллиона рублей. Будет ошибкой думать, что нефтяные гиганты заплатят эти налоги сами и урежут зарплаты топ-менеджмента. Все эти деньги заплатят рядовые граждане и бизнес – потребители топлива. Кто-то скажет, что правительство ведь договорилось о заморозке цен на бензин. Так и не так. Заморозка цен перестанет действовать в 2019 году, тогда стоит ждать резкого скачка. А кроме того, нефтяники ужесточили условия для корпоративных клиентов – отменили скидки и ввели дополнительные сборы. Кто платит в конечном итоге? Правильно, мы с вами.