Бедный Новый год: Эксперты подсчитали, насколько россияне обеднеют в 2019

Posted 30 декабря 2018, 10:04
Published 30 декабря 2018, 10:04
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Падение реального уровня доходов населения в 2018 году зафиксировали даже официальные органы, в первую очередь Росстат. По данным за 10 месяцев уходящего года средняя зарплата выросла на 10,4%. С коррекцией на инфляцию можно принять за основу цифру в 7,4%. Но по данным той же государственной статистики, число бедных россиян только в третьем квартале выросло на 200 тысяч человек. Сейчас за чертой бедности живут более 19 миллионов сограждан, то есть свыше 10% населения.
«Новые Известия» опросили экспертов, которые объяснили этот парадокс. Дело не в неумении россиян тратить с умом или жить по средствам. Дело в скрытых налогах, по сути поборах, которыми занимается государство – тайно или явно. И в наступающем 2019 году их станет еще больше, а значит, россияне продолжат нищать.
Опрошенные аналитики приводят два основных типа государственных поборов с населения. Условно их можно назвать косвенными и прямыми. Косвенные взимаются с бизнеса, но в конечном итоге все равно ложатся на плечи рядовых граждан. Ведь бизнес – это те же жители страны, часть экономической системы. Любое увеличение бремени на предпринимателей влечет удорожание товаров и услуг.
«За это все заплатите вы как покупатель, вы заплатите зарплату продавцу, вы заплатите за ремонтно-строительные работы», - говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
Итак, какие поборы государство уже ввело или собирается ввести. Во-первых, в 2018 году вернулся налог на движимое имущество. Ставка вроде бы небольшая – 1,1% в год. Но если учитывать, что многие виды промышленного оборудования стоят очень и очень дорого, этот налог станет существенным дополнительным бременем на бизнес. Более того, налог на движимое имущество делает невыгодной модернизацию производств. То есть если компания захочет поставить новое импортное оборудование, то и платить за него нужно будет дороже, чем за старое и изношенное. Получается, теперь отечественная продукция будет хуже по качеству, но дороже.
Во-вторых, правительство предприняло так называемый «налоговый маневр» в области добычи полезных ископаемых. С 2019 по 2024 год экспортные пошлины будут заменены повышенным НДПИ. За 6 лет нефтяные и газовые компании заплатят в бюджет порядка 1,6 триллиона рублей. Будет ошибкой думать, что нефтяные гиганты заплатят эти налоги сами и урежут зарплаты топ-менеджмента. Все эти деньги заплатят рядовые граждане и бизнес – потребители топлива. Кто-то скажет, что правительство ведь договорилось о заморозке цен на бензин. Так и не так. Заморозка цен перестанет действовать в 2019 году, тогда стоит ждать резкого скачка. А кроме того, нефтяники ужесточили условия для корпоративных клиентов – отменили скидки и ввели дополнительные сборы. Кто платит в конечном итоге? Правильно, мы с вами.
В-третьих, утилизационный сбор на автомобили. Его платят автопроизводители и импортеры иномарок. С 1 апреля 2018 года этот сбор увеличился почти в два раза. В конечном счете это привело к удорожанию автомобилей.
Есть и множество других поборов, в том числе на региональном уровне. По данным Торгово-промышленной палаты России, в регионах бизнес платит в бюджет до 70 разных сборов и платежей. А по оценке Всемирного банка, российский бизнес отдает государству 47,4% всей прибыли. Даже в развитых странах Европы этот показатель меньше примерно на 15%. А где люди живут лучше?
«Она (нагрузка на бизнес – прим. ред.) не слишком высокая, она смертельна для экономики. То есть дальнейшее повышение налогов и сборов ведет только к падению экономики и благосостояния», - считает биржевой аналитик Степан Демура.
Второй тип государственных поборов – это прямые платежи граждан. И тут все проще. В 2019 году нас ждут три неприятных новости: продолжится рост цен на все товары и услуги, повысится НДС, вырастут тарифы ЖКХ. При этом не стоит тешить себя надеждами, что эти деньги пойдут на благо страны или на улучшение социального обслуживания, здравоохранения и образования. Нет, как показывает опыт, растущие доходы государственной казны приводят только к росту благосостояния избранных семей у самой верхушки власти.
«Смысл забирать деньги у населения, бизнеса? Основные финансы в руках нескольких семей, которые обогащаются за счет так называемых национальных проектов. Доходы изымаются у большинства и отдаются меньшинству. Только обратный процесс можно будет назвать "восстановлением справедливости"», - уверен Степан Демура.
Эксперт уверен, что нынешняя политика властей – во что бы то ни стало пополнять бюджет – приведет к краху экономики, всеобщему обнищанию населения и коллапсу инфраструктуры.
Кстати, как пишут «Новые Известия», государство уже и не скрывает своих истинных намерений. Власти открыто заявили, что им плевать на благосостояние граждан, которые воспринимаются только как источник дохода. Это отношение точно отражено в одном интересном документе, изданном министерством финансов РФ. Документ называется «Методические указания ведомствам для регионов по повышению доходов в их бюджеты». Среди основных способов повышения доходов региональных бюджетов указаны: повышение налога на недвижимость, организация платных парковок и дорог, расширение сети камер видеофиксации нарушений на дорогах. Понимать это нужно следующим образом: увеличивать число камер на дорогах и организовывать парковки в центре города нужно не для того, чтобы снижать аварийность и смертность, улучшать городскую среду, а чтобы увеличить доходы бюджета. Читай: базу для воровства.