Тест

Женя Лукашин vs Кевин Маккалистер. Как хорошо вы знаете новогодние фильмы?

Вы знаете наизусть все диалоги из «Иронии судьбы» и каждый год пересматриваете похождения Кевина из «Один дома»? Тогда специально для вас в преддверии Нового года мы решили вспомнить самые праздничные фильмы и составили этот тест для настоящих синефилов. Освежите в памяти крылатые выражения из любимых фильмов и узнайте о малоизвестных фактах.

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