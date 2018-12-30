Женя Лукашин vs Кевин Маккалистер. Как хорошо вы знаете новогодние фильмы?
30 декабря 2018, 10:27
Фото: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Один дома"
Праздничный тест от NewsTracker на знание новогодних кинохитов.
Тест
Женя Лукашин vs Кевин Маккалистер. Как хорошо вы знаете новогодние фильмы?
Вы знаете наизусть все диалоги из «Иронии судьбы» и каждый год пересматриваете похождения Кевина из «Один дома»? Тогда специально для вас в преддверии Нового года мы решили вспомнить самые праздничные фильмы и составили этот тест для настоящих синефилов. Освежите в памяти крылатые выражения из любимых фильмов и узнайте о малоизвестных фактах.