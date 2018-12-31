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Posted 31 декабря 2018, 08:20

Published 31 декабря 2018, 08:20

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

"Донаэродорстрой" выплатит стройфирме по суду 47 млн руб

31 декабря 2018, 08:20
Строительная компания «Земляки» в Ростове выиграла суд у «Донаэродорстрой», предприятие выплатит более 47 млн рублей, говорится в документах Арбитражного суда Ростовской области.

Суд состоялся 25 декабря. В открытом судебном заседании рассматривалось дело по иску ООО «Земляки» к акционерному обществу по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов о взыскании 47 795 589, 11 рублей.

«Взыскать с АО «Донаэродорстрой» в пользу ООО «Земляки» задолженность. А также в доход федерального бюджета взыскать госпошлину в размере 200 тысяч рублей», - говорится в постановлении.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. "Донаэродорстрой" является одним из крупнейших строительных предприятий Юга страны, оно занимается строительством автодорог.

Ранее к компании передали несколько многомиллионных исков, в том числе "Интердорстрой" на 69,4 миллиона рублей.

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