"Донаэродорстрой" выплатит стройфирме по суду 47 млн руб

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. "Донаэродорстрой" является одним из крупнейших строительных предприятий Юга страны, оно занимается строительством автодорог.