"Донаэродорстрой" выплатит стройфирме по суду 47 млн руб

Posted 31 декабря 2018, 08:20
Published 31 декабря 2018, 08:20
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
Суд состоялся 25 декабря. В открытом судебном заседании рассматривалось дело по иску ООО «Земляки» к акционерному обществу по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов о взыскании 47 795 589, 11 рублей.
«Взыскать с АО «Донаэродорстрой» в пользу ООО «Земляки» задолженность. А также в доход федерального бюджета взыскать госпошлину в размере 200 тысяч рублей», - говорится в постановлении.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. "Донаэродорстрой" является одним из крупнейших строительных предприятий Юга страны, оно занимается строительством автодорог.
Ранее к компании передали несколько многомиллионных исков, в том числе "Интердорстрой" на 69,4 миллиона рублей.