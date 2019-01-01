В «Казино Сочи» нашли нарушения пожарной безопасности

Ранее "Казино Сочи" подало в Арбитражный суд иск на 5 миллионов рублей к строительной компании "Агростройкомплекс». Всего у «Казино Сочи» заявлено требований по неисполненным обязательствам на сумму более 370 тысяч рублей.