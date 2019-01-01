В «Казино Сочи» нашли нарушения пожарной безопасности

Внеплановую проверку казино Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю проводило в течение месяца в декабре 2018 года. Основанием для проведения проверки явилось истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении нарушений.
«В ООО «Домейн» выявлено нарушение пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации», - говорится в документах.
До июня 2019 года все нарушения должны быть устранены.
"Казино Сочи" с 2016 года действует в игорной зоне "Красная поляна" и принадлежит сингапурской компании Silverron International PTE.
Ранее "Казино Сочи" подало в Арбитражный суд иск на 5 миллионов рублей к строительной компании "Агростройкомплекс». Всего у «Казино Сочи» заявлено требований по неисполненным обязательствам на сумму более 370 тысяч рублей.