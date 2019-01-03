Необычные снеговики заполонили парки Ростова

Креатив авторов, создающих снеговиков в Ростове, как показала практика, не имеет границ. Еще один неизвестный горожанин назвал свою работу двуногим снеговиком, однако пользователи соцсети, да и прохожие узнали в нем почти 2,5-метровую небезызвестную часть тела мужчины.