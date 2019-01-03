Необычные снеговики заполонили парки Ростова

Так, неизвестный автор создал в районе Левенцовки композицию влюбленных. Снежные изваяния представляют собой юношу и девушку в момент предложения руки и сердца. И, судя по позе, снежная девушка ответила согласием своему возлюбленному.
Героев передачи "Спокойной ночи, малыши" слепил другой житель города в парке Левобережном. Автор изобразил Пятачка и Степашку. Еще один доморощенный скульптор, видимо обиженный представительницей слабого пола, слепил свою бывшую. Скульптура представляет собой большую снежную бабу с ресницами и красными губами.
Креатив авторов, создающих снеговиков в Ростове, как показала практика, не имеет границ. Еще один неизвестный горожанин назвал свою работу двуногим снеговиком, однако пользователи соцсети, да и прохожие узнали в нем почти 2,5-метровую небезызвестную часть тела мужчины.
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