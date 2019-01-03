Раненного спелеолога достали спасатели из Таврской пещеры в Крыму

Так, 2 января 2019 года оперативному дежурному поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по извлечению и транспортировке мужчины, который, находясь в пещере Таврская (район с. Белокаменное Бахчисарайского района), получил травмы и не может самостоятельно продолжить движение.
Спасатели немедленно отправились к месту происшествия. "Работа спасателей осложнялась тем, что пещера находится на труднодоступном обрыве, на высоте более 10 метров над землей. Кроме того, пострадавший находился в четвертом зале пещеры, в районе так называемого "козьего лаза", где проход очень узкий и извилистый. Но пострадавшего нашли и оказалимиему первую медицинскую помощь При помощи горных носилок и альпинистского снаряжения его эвакуировали пострадавшего из пещеры", следует из сообщения..
В настоящее время горе-спелеолог находится под наблюдением врачей.
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