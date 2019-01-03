Раненного спелеолога достали спасатели из Таврской пещеры в Крыму

Спасатели немедленно отправились к месту происшествия. "Работа спасателей осложнялась тем, что пещера находится на труднодоступном обрыве, на высоте более 10 метров над землей. Кроме того, пострадавший находился в четвертом зале пещеры, в районе так называемого "козьего лаза", где проход очень узкий и извилистый. Но пострадавшего нашли и оказалимиему первую медицинскую помощь При помощи горных носилок и альпинистского снаряжения его эвакуировали пострадавшего из пещеры", следует из сообщения..