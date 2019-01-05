Более 100 авто оказались заблокированы на плато Ай-Петри в Крыму из-за схода лавины

Сразу после схода лавин движение на дороге приостановили, на место происшествия выехали 34 человека спасателей и 15 единиц спецтехники. Спасатели убрали перегородившее дорогу дерево, эвакуировали людей и разместили последних в помещения на плато. Пострадавших нет.