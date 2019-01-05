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Более 100 авто оказались заблокированы на плато Ай-Петри в Крыму из-за схода лавины

5 января 2019, 10:05
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
В Республике Крым всю ночь расчищали дорогу к Ай-Петри, где в снежном плену оказались более 100 автомобилей, сообщило региональное МЧС.

"Из-за схода четырех лавин общим объемом 800 кубических метров в пятницу вечером на плато Ай-Петри заблокированными оказались свыше 300 туристов", - сказано в сообщении.

Сразу после схода лавин движение на дороге приостановили, на место происшествия выехали 34 человека спасателей и 15 единиц спецтехники. Спасатели убрали перегородившее дорогу дерево, эвакуировали людей и разместили последних в помещения на плато. Пострадавших нет.

За ночь расчистили дороги "Ялта- Ай-Петри" и "Ай-Петри - Соколиное", автодорога через Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты перекрыта.

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