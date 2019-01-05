Более 100 авто оказались заблокированы на плато Ай-Петри в Крыму из-за схода лавины

"Из-за схода четырех лавин общим объемом 800 кубических метров в пятницу вечером на плато Ай-Петри заблокированными оказались свыше 300 туристов", - сказано в сообщении.
Сразу после схода лавин движение на дороге приостановили, на место происшествия выехали 34 человека спасателей и 15 единиц спецтехники. Спасатели убрали перегородившее дорогу дерево, эвакуировали людей и разместили последних в помещения на плато. Пострадавших нет.
За ночь расчистили дороги "Ялта- Ай-Петри" и "Ай-Петри - Соколиное", автодорога через Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты перекрыта.
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