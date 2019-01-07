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Posted 7 января 2019, 11:39

Published 7 января 2019, 11:39

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

В первую неделю года ОРВИ заболели 6,4 тысячи жителй Ростовской области

7 января 2019, 11:39
Показатель заболеваемости ОРВИ в Ростовской области по итогам первой недели года составил 15,2 случая на 10 тысяч населения, говорится в сообщении регионального Роспортебнадзора.

Всего в регионе заболели ОРВИ 6,4 тысячи человек. При этом заболеваемость населения оказалась на 11% ниже эпидпорога и на 47,2% уровня последней недели 2018 года.

В Ростове насчитывается при этом 2,5 тысяч заболевших. При этом число госпитализированных жителей области с диагнозом ОРВИ составило 209 человек, снизившись за неделю на 38,5 %. Вирус гриппа был выявлен у 12 человек, еще трем пациентам был поставлен диагноз заболевание негриппозной этиологии (аденовирус, риновирус, РС - вирусы).

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