В первую неделю года ОРВИ заболели 6,4 тысячи жителй Ростовской области

В Ростове насчитывается при этом 2,5 тысяч заболевших. При этом число госпитализированных жителей области с диагнозом ОРВИ составило 209 человек, снизившись за неделю на 38,5 %. Вирус гриппа был выявлен у 12 человек, еще трем пациентам был поставлен диагноз заболевание негриппозной этиологии (аденовирус, риновирус, РС - вирусы).