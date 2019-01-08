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Ростовская экс-солистка "ВИА-гры" рассказала, как гадать на Рождество

8 января 2019, 10:01
Фото: instagram.com/kottova
Уроженка Ростова-на-Дону Татьяна Котова, известная как экс-исполнительница в группе "ВИА-гра" поведала об альтернативных видах рождественских гаданий, о них блондинка написала в своем Instagram.

Так, девушка предложила поклонницам нагадать себе суженного-ряженного при помощи телевизора, лифта, телефона, смс-соощения или рекламы на любимых сайтах.

Чтобы погадать на Татьяна предлагает сесть перед выключенным телевизором, закрыть глаза и сформулировать вопрос. Затем необходимо включить телевизор и послушать ответ.

Чтобы погадать на лифте нужно выйти из квартиры и встать на среднем этаже дома, загадать желание и ждать, когда кто-то вызовет лифт. Если он поедет вверх, то желание сбудется, если вниз, то нет.

Также Котова предложила погадать, набрав случайный номер на телефоне. Когда на другом конце ответят, нужно спросить, как зовут. Это и будет имя суженного или суженной.

Также блондинка написала, что при помощи СМС можно принять сложное решение. "Отправляем краткий вопрос на спонтанный номер и ждём ответа. Если получаете, принимаете решение", - рассказала она.

А чтобы погадать при помощи рекламы, нужно зайти на любимый сайт и подумать о том, что беспокоит, мысленно задать вопрос. "Обновляем страницу. Первый баннер, на который упадёт ваш взгляд, и будет ответом, только нужно суметь правильно трактовать", - поделилась идеями певица.

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