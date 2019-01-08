Ростовская экс-солистка "ВИА-гры" рассказала, как гадать на Рождество

А чтобы погадать при помощи рекламы, нужно зайти на любимый сайт и подумать о том, что беспокоит, мысленно задать вопрос. "Обновляем страницу. Первый баннер, на который упадёт ваш взгляд, и будет ответом, только нужно суметь правильно трактовать", - поделилась идеями певица.