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Posted 14 января 2019, 15:47

Published 14 января 2019, 15:47

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Несостоявшийся террорист осужден на 8 лет в Ростове

14 января 2019, 15:47
В Северо-Кавказском окружном военном суде в понедельник осужден мужчина на восемь лет за подготовку к теракту, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь суда.

Шамхан Сатуев, разделяя радикально-экстремистские взгляды в исламе, готовился к совершению к террористического акта. Мужчина с октября по ноябрь 2017 года зарегистрировался в одном из приложений в сети и искал потенциальные объекты, спрашивал об имеющихся в них антитеррористических систем безопасности. Также подсудимый хранил дома огнестрельное оружие и взрывчатые боеприпасы.

«Сатуев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет в колонии строгого режима и штраф в размере десяти тысяч рублей», - отметили в суде.

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