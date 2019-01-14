Несостоявшийся террорист осужден на 8 лет в Ростове

Шамхан Сатуев, разделяя радикально-экстремистские взгляды в исламе, готовился к совершению к террористического акта. Мужчина с октября по ноябрь 2017 года зарегистрировался в одном из приложений в сети и искал потенциальные объекты, спрашивал об имеющихся в них антитеррористических систем безопасности. Также подсудимый хранил дома огнестрельное оружие и взрывчатые боеприпасы.