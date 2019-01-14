Залоговое имущество "ТагАЗа" оценили в 201 млн руб

Стоимость имущества была оценена в 201,1 миллиона рублей. Основную его часть составляет земельный участок площадью 183,5 тысячи квадратных метра, ряд хозобъектов общей площадью 81,3 тысячи метра и главный сборочный корпус с пристройками.
При этом оборудование, установленное в нем, не является предметом торгов, поскольку находится в залоге у иных кредиторов.
Торги назначены на 20 февраля 2019 года.
Полный комплекс имущества “ТагАЗа” ранее уже пытались реализовать посредством торгов. Земельные участки, цеха, объекты инфраструктуры, административные здания, оборудование и сборочные линии автомобилей были оценены в 4,1 миллиарда рублей. Но желающих приобрести все одним лотом не нашлось.
Задолженность предприятия перед кредиторами в настоящее время достигает 31 миллиарда рублей.
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