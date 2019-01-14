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Залоговое имущество "ТагАЗа" оценили в 201 млн руб

14 января 2019, 13:36
Фото: vk.com/rusautomobile
Находящееся в залоге у "Газпромбанка" имущества "Таганрогского автомобильного завода" ("ТагАЗ") планируется продать на торгах, следует из документов на сайте Единого реестра сведений о банкротах.

Стоимость имущества была оценена в 201,1 миллиона рублей. Основную его часть составляет земельный участок площадью 183,5 тысячи квадратных метра, ряд хозобъектов общей площадью 81,3 тысячи метра и главный сборочный корпус с пристройками.

При этом оборудование, установленное в нем, не является предметом торгов, поскольку находится в залоге у иных кредиторов.

Торги назначены на 20 февраля 2019 года.

Полный комплекс имущества “ТагАЗа” ранее уже пытались реализовать посредством торгов. Земельные участки, цеха, объекты инфраструктуры, административные здания, оборудование и сборочные линии автомобилей были оценены в 4,1 миллиарда рублей. Но желающих приобрести все одним лотом не нашлось.

Задолженность предприятия перед кредиторами в настоящее время достигает 31 миллиарда рублей.

р2

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