Еще одну погибшую женщину нашли при разборе завалов во взорвавшемся доме под Ростовом

«При разборе завалов обнаружен погибший, предположительно женщина», - говорится в сообщении.
Ранее было известно об одной погибшей 31-летней женщине, которую удалось обнаружить сразу после взрыва газа в доме. Ее муж и дочь оказались в больнице. Жизни обоих ничего не угрожает. Ещё 4 оставались пропавшими. Спасатели уже почти сутки проводят операцию по их поиску.
RostovGazeta сообщала, что среди 4-х не найденных могла быть семья из трёх человек и пенсионерка, которая в ночь перед трагедией вызывала аварийную службу из-за запаха газа, а также отправила внучку ночевать к родственникам.
Взрыв газа в многоэтажке Шахт произошел около 6 часов в понедельник. Сразу было спасено 7 человек, остальных жильцов эвакуировали и расселили сначала в близлежащую школу, а затем часть перевели в гостиницу.