Еще одну погибшую женщину нашли при разборе завалов во взорвавшемся доме под Ростовом

Ранее было известно об одной погибшей 31-летней женщине, которую удалось обнаружить сразу после взрыва газа в доме. Ее муж и дочь оказались в больнице. Жизни обоих ничего не угрожает. Ещё 4 оставались пропавшими. Спасатели уже почти сутки проводят операцию по их поиску.