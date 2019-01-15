rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еще одну погибшую женщину нашли при разборе завалов во взорвавшемся доме под Ростовом

15 января 2019, 02:20
Фото: RostovGazeta
Спустя почти сутки после разбора завалов во взорвавшемся доме в Шахтах Ростовской области обнаружена ещё одна погибшая женщина, сообщили в областном МЧС.

«При разборе завалов обнаружен погибший, предположительно женщина», - говорится в сообщении.

Ранее было известно об одной погибшей 31-летней женщине, которую удалось обнаружить сразу после взрыва газа в доме. Ее муж и дочь оказались в больнице. Жизни обоих ничего не угрожает. Ещё 4 оставались пропавшими. Спасатели уже почти сутки проводят операцию по их поиску.

RostovGazeta сообщала, что среди 4-х не найденных могла быть семья из трёх человек и пенсионерка, которая в ночь перед трагедией вызывала аварийную службу из-за запаха газа, а также отправила внучку ночевать к родственникам.

Взрыв газа в многоэтажке Шахт произошел около 6 часов в понедельник. Сразу было спасено 7 человек, остальных жильцов эвакуировали и расселили сначала в близлежащую школу, а затем часть перевели в гостиницу.

#Новости#Взрыв в Шахтах#Происшествия
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28