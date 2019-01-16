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Путину доложили о ходе работ после обрушения дома в Шахтах

16 января 2019, 18:02
Фото: mchs.gov.ru
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал президенту страны Владимиру Путину о ходе работ после взрыва газа в доме в Шахтах Ростовской области, сообщает МЧС.

Зиничев рассказал, что взрывом были повреждены 18 квартир, из которых 8 получили сильные повреждения. Глава министерства доложил о пяти погибших. По его словам, в гостинице сейчас размещены 12 семей.

Путин спросил, нужны ли дополнительные меры для оказания помощи. Ему ответили, что пока нет.

Тогда президент поинтересовался, все ли работает. Зиничев ответил, что все работает, люди размещены. Путин поручил министру проследить, чтобы все жильцы дома получили соответствующие выплаты.

Взрыв произошел в понедельник, обрушились два этажа. Поисково-спасательные работы завершились в среду.

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#Новости#Происшествия
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