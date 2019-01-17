Лучшим в сфере финансирования международной торговли признали Альфа-банк

"Эта награда означает для нас признание мирового финансового сообщества. Год от года мы делаем продукты торгового финансирования Альфа-Банка удобнее для наших клиентов: развиваем удаленные каналы, оптимизируем внутренние процессы, выстраиваем эффективную инфраструктуру работы с зарубежными банками. Мы рады, что наши клиенты и рынок это ценят. То, что Альфа-Банк - вновь лучший, подтверждает, что мы эффективно и профессионально реагируем на все актуальные глобальные рыночные вызовы", - отметил руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Альфа-Банка Андрей Чулак.