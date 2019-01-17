Лучшим в сфере финансирования международной торговли признали Альфа-банк

"Эта награда означает для нас признание мирового финансового сообщества. Год от года мы делаем продукты торгового финансирования Альфа-Банка удобнее для наших клиентов: развиваем удаленные каналы, оптимизируем внутренние процессы, выстраиваем эффективную инфраструктуру работы с зарубежными банками. Мы рады, что наши клиенты и рынок это ценят. То, что Альфа-Банк - вновь лучший, подтверждает, что мы эффективно и профессионально реагируем на все актуальные глобальные рыночные вызовы", - отметил руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Альфа-Банка Андрей Чулак.
Как самый крупный в стране частный финансовый институт, Альфа-банк занимает на рынке Trade finance одну из главных позиций. Работать с крупнейшими клиентами, предлагая им лучшие условия финансирования, стоимости услуг и технологических возможностей банку позволяет значительный объем капитала. Только за 2018 год Альфа-банк провел в 50 государствах свыше 1,3 тысячи сделок торгового финансирования, среди клиентов банка крупнейшие мировые финансовые организации.
Для определения победителей рейтинга учитывали наличие инновационных технологий, обхват, объем операций и уровень обслуживания, конкурентное ценообразование. Кроме того, учитывалось мнение ведущих мировых экспертов.
"Лауреаты нашей премии в сфере финансирования торговли всегда чувствуют рынок. Они предоставляют своим клиентам рекомендации и решения, направленные на снижение рисков и достижение успеха в международной торговле", - рассказал издатель и директор Global Finance Джозеф Джиаррапуто.
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