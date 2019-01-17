Рубль укрепился в сравнении с подешевевшими евро и долларом

Московская биржа опубликовала данные, в соответствии с которыми впервые с декабря 2018 года курс евро снизился до 76 рублей. Одновременно стоимость доллара упала до 66,88 рубля. В целом американская валюта подешевела на 28 копеек, европейская — на 41 копейку.

Телеканал «360» сообщает, что аналитики считают причиной такого процесса ряд факторов. Первостепенно, укрепление рубля обусловлено продолжающимся ростом нефтяных цен и активизации спроса на рисковые активы. Отмечается, что на рост нефтяного рынка оказали существенное влияние сообщения о новых стимулах со стороны Китая, в частности, снижение налогов. Игроки рынка также надеются на уменьшение товарных запасов американской нефти на двести пятьдесят тысяч баррелей. Кроме того, на стоимостной спад евро повлияла неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС. Эксперты агентства экономической информации «Прайм» утверждают, что внутренних факторов для поддержания рубля не замечено. Так, какого-либо значимого эффекта не оказало возобновления Банком России покупок валюты.