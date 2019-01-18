Мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдут на Дону

В школах пройдут конкурсы рисунков, патриотических песен, тематические классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами. Атмосферу блокадного Ленинграда передадут в библиотеке, множество фактов о блокаде покажут в мультимедийной выставке "1914—1945: От великих потрясений к Великой Победе" в историческом парке.