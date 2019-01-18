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Мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдут на Дону

18 января 2019, 10:30
Фото: mil.ru
В Ростовской области запланировали ряд мероприятий в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда, сообщило областное правительство.

"Посвященные 900 страшным дням мероприятия пройдут во всех школах региона, в детской библиотеке Ростова и в историческом парке "Россия - моя история", - сказано в сообщении.

Фото: myhistorypark.ru

В школах пройдут конкурсы рисунков, патриотических песен, тематические классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами. Атмосферу блокадного Ленинграда передадут в библиотеке, множество фактов о блокаде покажут в мультимедийной выставке "1914—1945: От великих потрясений к Великой Победе" в историческом парке.

Отмечается, что в Ростовской области проживают 200 ветеранов-блокадников.

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