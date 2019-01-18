Мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдут на Дону

"Посвященные 900 страшным дням мероприятия пройдут во всех школах региона, в детской библиотеке Ростова и в историческом парке "Россия - моя история", - сказано в сообщении.
В школах пройдут конкурсы рисунков, патриотических песен, тематические классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами. Атмосферу блокадного Ленинграда передадут в библиотеке, множество фактов о блокаде покажут в мультимедийной выставке "1914—1945: От великих потрясений к Великой Победе" в историческом парке.
Отмечается, что в Ростовской области проживают 200 ветеранов-блокадников.
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