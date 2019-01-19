Жителей Крыма просят не ходить в горы из-за угрозы схода лавин

Posted 19 января 2019, 15:37
Published 19 января 2019, 15:37
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Выпавшие осадки создают опасность резкого схода снежных масс, тем самым угрожая жизни и здоровью людей", - сказано в сообщении.
Кроме того, высота снежного покрова и гололед сделали практически непроходимыми для автомобиля многие участки в горах.
Отмечается, что спасатели обследовали горно-лесную зону на предмет угрозы схода снежных масс и обнаружили значительное накопление снега и следы обрушения снежного карниза западной части Холодного кулуара горы Чатыр-Даг.
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