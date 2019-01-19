rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января 2019, 15:37

Published 19 января 2019, 15:37

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Жителей Крыма просят не ходить в горы из-за угрозы схода лавин

19 января 2019, 15:37
Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от походов в горы из-за высокой лавиноопасности, сообщило региональное МЧС.

"Выпавшие осадки создают опасность резкого схода снежных масс, тем самым угрожая жизни и здоровью людей", - сказано в сообщении.

Кроме того, высота снежного покрова и гололед сделали практически непроходимыми для автомобиля многие участки в горах.

Отмечается, что спасатели обследовали горно-лесную зону на предмет угрозы схода снежных масс и обнаружили значительное накопление снега и следы обрушения снежного карниза западной части Холодного кулуара горы Чатыр-Даг.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика