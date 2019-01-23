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Posted 23 января 2019, 08:10

Published 23 января 2019, 08:10

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В 2019 году в Ростовской области построят пять новых школ

23 января 2019, 08:10
В Ростовской области на 2019 год запланировало строительство сразу пяти новых школ, сообщило региональное Законодательное собрание.

"В Аксае появится школа на одну тысячу мест, в поселке Янтарном Аксайского района и Батайске построят школы по 600 мест каждая, по 1,34 тысячи каждая - возведут в Ростове и Таганроге", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в 2019 году проведут реконструкцию еще пяти школ, достроив к ним помещения с дополнительными местами для учеников.

Всего на указанные цели выдели более трех миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

Также в 2019 году обновят материально-техническую базу, преимущественно техническое оборудование для детей с ограниченными возможностями в десяти школах-интернатах.

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