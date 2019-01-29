Янукович не прячется в Ростовской области - источник

Региональные СМИ высказывали предположение, что Янукович после того, как в 2014 году покинул Украину, поселился в огромном особняке в Ростовской области. На днях его приговорили на Украине заочно к 13 годам колонии за госизмену. После этого СБУ Украины заявила о том, что может похитить экс-президента из России, если потребуется.