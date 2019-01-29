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Янукович не прячется в Ростовской области - источник

29 января 2019, 19:56
Фото: facebook.com/YanukovichViktor/
Экс-президент Украины Виктор Янукович не проживает в Ростовской области, заявил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Региональные СМИ высказывали предположение, что Янукович после того, как в 2014 году покинул Украину, поселился в огромном особняке в Ростовской области. На днях его приговорили на Украине заочно к 13 годам колонии за госизмену. После этого СБУ Украины заявила о том, что может похитить экс-президента из России, если потребуется.

Силовики Ростовской области в связи с этим заявлением сообщали, что не планируют усиливать границы.

«Янукович давно покинул Ростовскую область, он прячется в другом регионе России», - отметил источник.

Собеседник добавил, не так давно СМИ писали о том, что экс-глава Украины находится в Москве, откуда даже планирует лететь в Израиль на лечение.

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