Янукович не прячется в Ростовской области - источник

Региональные СМИ высказывали предположение, что Янукович после того, как в 2014 году покинул Украину, поселился в огромном особняке в Ростовской области. На днях его приговорили на Украине заочно к 13 годам колонии за госизмену. После этого СБУ Украины заявила о том, что может похитить экс-президента из России, если потребуется.
Силовики Ростовской области в связи с этим заявлением сообщали, что не планируют усиливать границы.
«Янукович давно покинул Ростовскую область, он прячется в другом регионе России», - отметил источник.
Собеседник добавил, не так давно СМИ писали о том, что экс-глава Украины находится в Москве, откуда даже планирует лететь в Израиль на лечение.