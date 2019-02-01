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Posted 1 февраля 2019, 15:01

Published 1 февраля 2019, 15:01

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Парк площадью 16 га благоустроят в Кашарах

1 февраля 2019, 15:01
В Кашарах Ростовской области благоустроят парк площадью 16 гектаров, сообщило облправительство.

Стоимость проекта - 120 миллионов рублей, реализацию проведут в несколько этапов в рамках программы формирования комфортной городской среды.

На объекте благоустроят рыночную площадь, создадут веревочный и скейт парки, игровые площадки, зону барбекю, стадион и открытый амфитеатр.

Отмечается, что в 2018 году в Кашарском районе построили водопровод в двух населенных пунктах и газопровод в трех.

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