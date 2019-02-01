Парк площадью 16 га благоустроят в Кашарах

Posted 1 февраля 2019, 15:01
Published 1 февраля 2019, 15:01
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Стоимость проекта - 120 миллионов рублей, реализацию проведут в несколько этапов в рамках программы формирования комфортной городской среды.
На объекте благоустроят рыночную площадь, создадут веревочный и скейт парки, игровые площадки, зону барбекю, стадион и открытый амфитеатр.
Отмечается, что в 2018 году в Кашарском районе построили водопровод в двух населенных пунктах и газопровод в трех.
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