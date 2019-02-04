Оформлять покрытые аккредитивы через интернет смогут бизнес-клиенты Альфа-Банка

"Данный инструмент идеально подходит для расчетов в сделках купли-продажи недвижимости, для расчетов по контрактам. Также использование покрытого аккредитива способно значительно упростить и ускорить сделки клиентов с новыми контрагентами, с которыми еще нет устоявшихся доверительных отношений. Мы уверены, что запуск этого сервиса в интернет-банке приведет к росту числа сделок с использованием аккредитива и повысит лояльность наших клиентов", - рассказала директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева.