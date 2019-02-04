Оформлять покрытые аккредитивы через интернет смогут бизнес-клиенты Альфа-Банка

Posted 4 февраля 2019, 14:05
Published 4 февраля 2019, 14:05
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно заполнить сведениями готовую форму и заверить договор электронной подписью в виде присланного банком кода. Клиентам больше не нужно посещать офис, а вся процедура занимает не более 10 минут.
При покрытом аккредитиве банк выступает гарантом расчетов, сохраняя деньги покупателя до завершения сделки. В случае не подтверждения сделки в определенные сроки банк возвращает средства на счет покупателя. Если же последний предоставит документ о получении товара или услуги, деньги поступают продавцу.
Покрытый аккредитив исключает риски при одностороннем изменении условий, неплатежеспособности партнера и гарантирует правовую защищенность участников договора.
"Данный инструмент идеально подходит для расчетов в сделках купли-продажи недвижимости, для расчетов по контрактам. Также использование покрытого аккредитива способно значительно упростить и ускорить сделки клиентов с новыми контрагентами, с которыми еще нет устоявшихся доверительных отношений. Мы уверены, что запуск этого сервиса в интернет-банке приведет к росту числа сделок с использованием аккредитива и повысит лояльность наших клиентов", - рассказала директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева.
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