Обвиняемому в госизмене ростовскому ученому провели операцию на сердце

Темирев, как полагает следствие, пытался передать своему студенту из Вьетнама секретные сведения о подводных лодках России. Совладельца конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ИРИС) арестовали в июле, когда он прибыл в ФСБ для консультации. Свою вину 65-летний ученый отрицает, говоря о том, что все "секретные" данные, которые он якобы хотел передать студенту, есть в Сети.