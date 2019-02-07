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Posted 7 февраля 2019, 07:25

Published 7 февраля 2019, 07:25

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Обвиняемому в госизмене ростовскому ученому провели операцию на сердце

7 февраля 2019, 07:25
Сюжет
Эксклюзив
Обвиняемому в государственной измене ученому из Новочеркасска Ростовской области Алексею Темиреву провели операцию на сердце в конце января, сообщил RostovGazeta правозащитник Евгений Еникеев.

Темирев, как полагает следствие, пытался передать своему студенту из Вьетнама секретные сведения о подводных лодках России. Совладельца конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ИРИС) арестовали в июле, когда он прибыл в ФСБ для консультации. Свою вину 65-летний ученый отрицает, говоря о том, что все "секретные" данные, которые он якобы хотел передать студенту, есть в Сети.

Темирев будет находиться под арестом до 17 марта, по статье "Государственная измена" ему может грозить до 20 лет колонии. Алексея Темирева 29 января госпитализировали в плановом порядке для проведения операции на сосудах сердца — стентирование. Операцию провели 30 января.

"Отмечу, что специалисты, обследовавшие Алексея Петровича в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 26 декабря, отказались направлять его на операцию и рекомендовали повторное проведение коронарографии в апреле этого года. В связи с этим родственникам пришлось организовывать проведение платной операции в другом медицинском учреждении", - сказал Еникеев.

#Эксклюзив#Новости
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