Обвиняемому в госизмене ростовскому ученому провели операцию на сердце

Posted 7 февраля 2019, 07:25
Published 7 февраля 2019, 07:25
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
Темирев, как полагает следствие, пытался передать своему студенту из Вьетнама секретные сведения о подводных лодках России. Совладельца конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ИРИС) арестовали в июле, когда он прибыл в ФСБ для консультации. Свою вину 65-летний ученый отрицает, говоря о том, что все "секретные" данные, которые он якобы хотел передать студенту, есть в Сети.
Темирев будет находиться под арестом до 17 марта, по статье "Государственная измена" ему может грозить до 20 лет колонии. Алексея Темирева 29 января госпитализировали в плановом порядке для проведения операции на сосудах сердца — стентирование. Операцию провели 30 января.
"Отмечу, что специалисты, обследовавшие Алексея Петровича в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 26 декабря, отказались направлять его на операцию и рекомендовали повторное проведение коронарографии в апреле этого года. В связи с этим родственникам пришлось организовывать проведение платной операции в другом медицинском учреждении", - сказал Еникеев.