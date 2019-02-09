Глава Карелии заверил жителей Суоёки, что возведенный ими мост не снесут

Артур Парфенчиков рассказал, что к поселку, кроме этой лесной дороги есть и другие дороги регионального значения, к примеру 86К-14. Их обслуживание проводится за счет денег из регионального бюджета. Из-за этого неверно говорить о том, что жители поселков отрезаны от внешнего мира. "Обязательства региональных властей по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов выполнены в полной мере", - уточнил губернатор.