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Глава Карелии заверил жителей Суоёки, что возведенный ими мост не снесут

9 февраля 2019, 11:05
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков пообещал местным жителям, что власти региона не будут демонтировать построенный ими мост через небольшую реку Тарасьёки и им нечего бояться, пишет информационное издание "Новые известия".

По словам Артура Парфенчикова, распространяемые жителями поселка Суоеки сведения о том, что мост будет признан самостроем и ликвидирован, безосновательны.

Издание "Новые известия" пишет, что мост через Тарасьёки был возведен жителями Суоеки взамен обрушившейся переправы, которая соединяла населенный пункт с поселком Найстенярви. Эта переправа позволяла гражданам в два раза сокращать расстояние до соседнего поселка. Однако теперь местные жители переживают, что переправу признают самостроем и она будет ликвидирована.

Эту тему затронул глава Республика Карелия Артур Парфенчиков, к которому в соцсетях обратились жители Суоеки. Он пояснил, что переправа была возведена без получения необходимых разрешений. Однако лесная дорога, частью которой и является мост, не состоит на балансе, поэтому ее нельзя ремонтировать и обслуживать за счет бюджетных денег.

Ранее обслуживанием и эксплуатацией этой дороги занималась организация "Запкареллес". Летом прошедшего года переправа обрушилась и лесозаготовители решили, что в ней больше нет необходимости, поэтому не стали ее восстанавливать.

Тогда заняться работами решили жители поселка Суоеки. Инициатором строительства нового моста стал Виталий Рыжохин, местный депутат оказал помощь с техникой. Местные жители помогали со строительными материалами, один из них задействовал трактор. В строительстве переправы принимали участие два десятка человек.

Артур Парфенчиков рассказал, что к поселку, кроме этой лесной дороги есть и другие дороги регионального значения, к примеру 86К-14. Их обслуживание проводится за счет денег из регионального бюджета. Из-за этого неверно говорить о том, что жители поселков отрезаны от внешнего мира. "Обязательства региональных властей по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов выполнены в полной мере", - уточнил губернатор.

По данным издания, глава региона особо отметил, что демонтировать мост, возведенный силами жителей поселка, никто не будет. Поэтому гражданам беспокоиться не о чем.

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