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Posted 11 февраля 2019, 16:54

Published 11 февраля 2019, 16:54

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

Экс-судья, осужденная за махинации с землей Цапков, обжаловала приговор

11 февраля 2019, 16:54
Бывшая судья Светлана Мартынова обжаловала приговор, который ей вынес ростовский областной суд в декабре 2018 года, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы суда.

“Приговор был обжалован еще в декабре в установленный законом срок. Сейчас документы находятся в Верховном суде. Дата, на которую назначена апелляция, - 21 февраля”, - сообщил сотрудник.

Представитель пресс-службы отметил, что 7 декабря Мартыновой был вынесен следующий приговор: семь лет колонии общего режима, штраф в размере 500 тысяч. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевших - 40 миллионов рублей.

Светлану Мартынову обвинили в том, что в 2011-2012 годах она взяла у двух учредителей концерна "Покровский" более 40 миллионов рублей. Бывшая судья обещала помочь предпринимателям получить сельхозземли в станице Кущевской. Однако в итоге присвоила эту сумму себе, оставив предпринимателей без участков. Своей вины Мартынова не признала.

Сельхозземли, из-за которых разгорелся спор, принадлежали матери главаря кущевской банды Надежде Цапок.

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