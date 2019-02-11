Экс-судья, осужденная за махинации с землей Цапков, обжаловала приговор

Светлану Мартынову обвинили в том, что в 2011-2012 годах она взяла у двух учредителей концерна "Покровский" более 40 миллионов рублей. Бывшая судья обещала помочь предпринимателям получить сельхозземли в станице Кущевской. Однако в итоге присвоила эту сумму себе, оставив предпринимателей без участков. Своей вины Мартынова не признала.