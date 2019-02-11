Экс-судья, осужденная за махинации с землей Цапков, обжаловала приговор

Posted 11 февраля 2019, 16:54
Published 11 февраля 2019, 16:54
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
“Приговор был обжалован еще в декабре в установленный законом срок. Сейчас документы находятся в Верховном суде. Дата, на которую назначена апелляция, - 21 февраля”, - сообщил сотрудник.
Представитель пресс-службы отметил, что 7 декабря Мартыновой был вынесен следующий приговор: семь лет колонии общего режима, штраф в размере 500 тысяч. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевших - 40 миллионов рублей.
Светлану Мартынову обвинили в том, что в 2011-2012 годах она взяла у двух учредителей концерна "Покровский" более 40 миллионов рублей. Бывшая судья обещала помочь предпринимателям получить сельхозземли в станице Кущевской. Однако в итоге присвоила эту сумму себе, оставив предпринимателей без участков. Своей вины Мартынова не признала.
Сельхозземли, из-за которых разгорелся спор, принадлежали матери главаря кущевской банды Надежде Цапок.