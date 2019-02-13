Год общего режима получил директор цирка на Кубани, львица которого напала на девочку

Приговор вынесли в Успенском районе, суд признал достаточными собранные следствием материалы. Директора цирка обвинили в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенной для детей в возрасте до шести лет, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.