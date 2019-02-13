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Год общего режима получил директор цирка на Кубани, львица которого напала на девочку

13 февраля 2019, 13:45
Фото: fsin.su
К одному году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима приговорили директора цирка в Краснодарском крае, в котором львица напала на 4-летнюю девочку, сообщило региональное СУ СК РФ.

Приговор вынесли в Успенском районе, суд признал достаточными собранные следствием материалы. Директора цирка обвинили в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенной для детей в возрасте до шести лет, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2018 года, во время циркового представления львица набросилась на ребенка, сидящегто в первых рядах, и нанесла ему множественные повреждения, причинив тяжкий вред здоровью.

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#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
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