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Posted 14 февраля 2019, 19:58

Published 14 февраля 2019, 19:58

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Хартию в сфере оборота с/х продукции в Ростове подписали 459 экспортеров

14 февраля 2019, 19:58
В Ростовской области 459 налогоплательщиков подписали Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, заявил на конференции руководитель УФНС России по Ростовской области Дмитрий Фотинов.

Всего в России Хартию подписали 3391 налогоплательщиков. Общая сумма заявленного экспортерами сельхозпродукции НДС к возмещению снизилась за год на 4,4 млрд рублей.

«Всего в регионе 459 налогоплательщиков подписали Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, 723 налогоплательщиков отрасли представили согласия на признания сведений, составляющих налоговую тайну», - отметил Фотинов.

#Экономика#Новости
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