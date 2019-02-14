Хартию в сфере оборота с/х продукции в Ростове подписали 459 экспортеров

Posted 14 февраля 2019, 19:58
Published 14 февраля 2019, 19:58
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Всего в России Хартию подписали 3391 налогоплательщиков. Общая сумма заявленного экспортерами сельхозпродукции НДС к возмещению снизилась за год на 4,4 млрд рублей.
«Всего в регионе 459 налогоплательщиков подписали Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, 723 налогоплательщиков отрасли представили согласия на признания сведений, составляющих налоговую тайну», - отметил Фотинов.