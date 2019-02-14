Комплектующие для ветроэнергетики будут производить в Ростовской области

Выпуск генераторов, систем охлаждения и гондол для ветроэнергетических установок наладят в Волгодонске, в год завод будет выпускать 80 комплектов, 30 из которых направят на экспорт.
Осенью на предприятии начнут пуско-наладочные работы и тестирование, а к концу года введут линию в эксплуатацию.
Отмечается, что вместе с производством башен для ветроэнергетики, которое запустили в 2018 году в Таганроге, выпуск комплектующих позволяет региону одному из первых в стране с нуля развивать новое направление - ветроэнергетику.