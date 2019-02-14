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Комплектующие для ветроэнергетики будут производить в Ростовской области

14 февраля 2019, 10:06
Фото: publicdomainpictures.net
До конца 2019 года в Ростовской области запустят сборочное производство компонентов ветроэнергетических установок, сообщило облправительство.

Выпуск генераторов, систем охлаждения и гондол для ветроэнергетических установок наладят в Волгодонске, в год завод будет выпускать 80 комплектов, 30 из которых направят на экспорт.

Осенью на предприятии начнут пуско-наладочные работы и тестирование, а к концу года введут линию в эксплуатацию.

Отмечается, что вместе с производством башен для ветроэнергетики, которое запустили в 2018 году в Таганроге, выпуск комплектующих позволяет региону одному из первых в стране с нуля развивать новое направление - ветроэнергетику.

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#Новости#Экономика
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