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Краеведческий музей под Ростовом отремонтируют за 41 млн руб

14 февраля 2019, 07:41
Фото: tsimlyansk-museum.ru
Администрация Цимлянского района Ростовской области объявила закупку по выбору подрядчика, который отремонтирует местный краеведческий музей, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит провести капремонт здания музея, который находится в Цимлянске на Чехова. Стоимость работ составит 41,3 миллиона рублей.

Работы должны быть завершены до конца 2021 года, средства выделят из областного и местного бюджетов. Заявку на участие можно подать до 4 марта.

Само здание построили в 1953 году, его площадь составляет 311 квадратных метров. Подрядчику нужно будет провести несколько видов работ, в том числе ремонт кровли, стен, перегородок. Также компания заменит окна и двери.

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