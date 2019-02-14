Краеведческий музей под Ростовом отремонтируют за 41 млн руб

Подрядчику предстоит провести капремонт здания музея, который находится в Цимлянске на Чехова. Стоимость работ составит 41,3 миллиона рублей.
Работы должны быть завершены до конца 2021 года, средства выделят из областного и местного бюджетов. Заявку на участие можно подать до 4 марта.
Само здание построили в 1953 году, его площадь составляет 311 квадратных метров. Подрядчику нужно будет провести несколько видов работ, в том числе ремонт кровли, стен, перегородок. Также компания заменит окна и двери.