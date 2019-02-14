В Каменском районе Ростовской области отменили карантин по гриппу птиц

"В районе прошли мероприятия, которые помогли не допустить распространение заболевания по региону. Сейчас все работы по ликвидации инфекции завершены", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в области профилактика гриппа птиц проходит на постоянной основе. Исследования затрагивают все виды птиц.
В минувшем году исследовали более 90 тысяч материалов. Иммунизацию прошли почти 3,4 миллиона голов птицы.
Вспышку гриппа зафиксировали осенью 2018 года на территории площадки репродукции "Северная" ООО "Белая птица-Ростов".