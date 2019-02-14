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В Каменском районе Ростовской области отменили карантин по гриппу птиц

14 февраля 2019, 15:20
Фото: uprvetro.donland.ru
В Ростовской области сняли карантин по гриппу птиц, который выявили в минувшем году в Каменском районе, сообщает правительство региона.

"В районе прошли мероприятия, которые помогли не допустить распространение заболевания по региону. Сейчас все работы по ликвидации инфекции завершены", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в области профилактика гриппа птиц проходит на постоянной основе. Исследования затрагивают все виды птиц.

В минувшем году исследовали более 90 тысяч материалов. Иммунизацию прошли почти 3,4 миллиона голов птицы.

Вспышку гриппа зафиксировали осенью 2018 года на территории площадки репродукции "Северная" ООО "Белая птица-Ростов".

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