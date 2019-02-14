Защита обжалует арест главного архитектора Ростовской области

«В понедельник мы будем подавать обжалование на арест Полянского. Вопросы, по которым его арестовали, касаются событий 2009 -2010 года, то есть, весь этот период к нему не было претензий. Он не имеет отношения к обманутым дольщикам. Главный архитектор области выдал разрешение на строительство, если застройщик приносит полный пакет документов, то архитектор не имеет права отказать в стройке», - говорит Какалия.