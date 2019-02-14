Защита обжалует арест главного архитектора Ростовской области

В отношении Полянского расследуется уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что в 2010 году главный архитектор Ростовской области незаконно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой. Дом по решению суда признали впоследствии не соответствующим нормам. Около 35 миллионов рублей были похищены. Также подозреваемый незаконно выдал разрешение на строительство здания многофункционального назначения в пределах береговой полосы реки Дон. Советский районный суд в среду арестовал Полянского до 10 апреля.
«В понедельник мы будем подавать обжалование на арест Полянского. Вопросы, по которым его арестовали, касаются событий 2009 -2010 года, то есть, весь этот период к нему не было претензий. Он не имеет отношения к обманутым дольщикам. Главный архитектор области выдал разрешение на строительство, если застройщик приносит полный пакет документов, то архитектор не имеет права отказать в стройке», - говорит Какалия.
По словам адвоката, разрешение на стройку и разрешение на ввод в эксплуатацию - это разные этапы. Застройщик построил не то, что планировал, вместо трех этажей, он возвел пять, комментирует юрист.
«Застройщик привлечен к ответственности, у него с 2011 года были суды с дольщиками. Выдача разрешения на строительство - это строго формализованная процедура. Но следующий этап - разрешение ввода в эксплуатацию, однако в нашем случае, этого не произошло. Архитектор не следит за тем, как ведется строительство - за этим должен следить стройнадзор», - говорит адвокат.
Какалия добавила, к похищенным 35 миллионам рублей Полянский не имеет отношения. Также, как пояснила адвокат, Полянский не связан с делами, по которым были задержаны в один день с ним главный архитектор областного центра Роман Илюгин и главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига.