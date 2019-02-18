Школьники из Ростовской области научат робота кормить зверей в зоопарке

Всероссийское мероприятие носит название "Урок цифры". В этот раз урок посвятят теме искусственного интеллекта и машинному обучению.
В рамках занятия ребята прослушают видеолекцию, а потом на тренажере попробуют обучить робота работе в зоопарке. Так, робота нужно будет научить различать животных, чтобы правильно осуществлять их кормление. Для этого ребятам нужно будет произвести очистку данных, их разметку, определить размер выборки, выбрать оптимальный алгоритм для проверки и ранжировать данные по определенным параметрам. Выполнение всех этих процессов будет происходить в форме игры.
Проект был запущен в минувшем году. В декабре такие уроки состоялись по всей России. В донском регионе участниками "Уроков цифры" стали 88 тысяч школьников."Уроки цифры" будут проходить каждый месяц до конца учебного года. Все они будут посвящены развитию главных навыков цифровой экономики, в том числе нейросети, управлению проектами и безопасности в Сети.