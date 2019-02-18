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Школьники из Ростовской области научат робота кормить зверей в зоопарке

18 февраля 2019, 15:21
Фото: pixabay.com
В школах Ростовской области состоятся необычные занятия по информатике, в ходе которых ученики попробуют научить робота различным действиям, сообщает правительство региона.

Всероссийское мероприятие носит название "Урок цифры". В этот раз урок посвятят теме искусственного интеллекта и машинному обучению.

В рамках занятия ребята прослушают видеолекцию, а потом на тренажере попробуют обучить робота работе в зоопарке. Так, робота нужно будет научить различать животных, чтобы правильно осуществлять их кормление. Для этого ребятам нужно будет произвести очистку данных, их разметку, определить размер выборки, выбрать оптимальный алгоритм для проверки и ранжировать данные по определенным параметрам. Выполнение всех этих процессов будет происходить в форме игры.

Проект был запущен в минувшем году. В декабре такие уроки состоялись по всей России. В донском регионе участниками "Уроков цифры" стали 88 тысяч школьников."Уроки цифры" будут проходить каждый месяц до конца учебного года. Все они будут посвящены развитию главных навыков цифровой экономики, в том числе нейросети, управлению проектами и безопасности в Сети.

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