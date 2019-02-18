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Свыше 50 овец-нелегалов обнаружили вблизи хутора в Ростовской области

18 февраля 2019, 13:47
Фото: pxhere.com
Отару из 55 нелегально ввезенных овец выявили возле хутора Мокрая Ельмута в Ростовской области, сообщило региональное управление ветеринарии.

Владелец скота наотрез отказался пояснять, как и откуда на территории области взялись овцы без сопроводительных ветеринарных документов. Отару поставили на карантин.

Еще одно стадо "нелегалов" выявили на местном пастбище в селе Тюльпаны Заветинского района, где паслись 216 голов мелкого рогатого скота. Как пояснил хозяин стада, скот он доставил из Калмыкии, а про необходимость оформлять документы не знал. Все 216 голов поставили на месячный карантин, владельцу выписали штраф.

Третий случай выявили на въезде в станицу Тацинскую, где в остановленной "Газели" обнаружили 38 месячных телят без документов. Животных незаконно везли на Кубань из Калуги.

Отмечается, что по всем случаям завели административные дела.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Происшествия
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