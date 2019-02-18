Свыше 50 овец-нелегалов обнаружили вблизи хутора в Ростовской области

Еще одно стадо "нелегалов" выявили на местном пастбище в селе Тюльпаны Заветинского района, где паслись 216 голов мелкого рогатого скота. Как пояснил хозяин стада, скот он доставил из Калмыкии, а про необходимость оформлять документы не знал. Все 216 голов поставили на месячный карантин, владельцу выписали штраф.