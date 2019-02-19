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В Ростове с контролирующих "Капиталбанк" АСВ требует взыскать 1,6 млрд рублей

19 февраля 2019, 15:00
Фото: ОАО АКБ "Капиталбанк"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в арбитражный суд Ростовской области с заявлением, в котором потребовало привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих "Капиталбанк", следует из информации, размещенной в карточке организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

В список котролирующих "Капиталбанк" лиц вошли Михаил Шевченко, Елена Сачко, которые являются членами исполнительного органа банка, а также его совладелец Сергей Осипов. Сумма требований АСВ превысила 1,62 миллиарда рублей.

Напомним, Банк России лишил ОАО АКБ "Капиталбанк" лицензии в феврале 2016 года. Причиной послужило неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Также, по мнению регулятора, существовала реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков. Проведенная ЦБ проверка показала, что объем активов "Капиталбанка" составляет 1,51 миллиарда, тогда как объем обязательств превышает 3,96 миллиарда рублей.

Сейчас на торгах реализуется имущество финансовой организации. Так, недвижимость банка (участки земли, хозстроения, квартиры) была оценена в 157,6 миллиона рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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