«АРПС» выплатит "Ростовпассажиртранс" 5,8 млн рублей за перевозку болельщиков

Транспортная компания потребовала 22 миллиона рублей за бесплатную перевозку болельщиков в дни Чемпионата мира по футболу 2018. Из них 5,3 миллиона рублей суд обязал выплатить Минтрансу Ростовской области, почти 11 миллионов рублей должен заплатить департамент транспорта города.
««Муниципальная Транспортная Компания «Ростовпассажиртранс» обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ООО «Агенство Развития Платежных Систем» о взыскании задолженности по арендной плате в размере 5 820 370, 05 руб. Иск удовлетворен полностью 19 февраля 2019 года», - говорится в документах суда.