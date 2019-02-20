rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«АРПС» выплатит "Ростовпассажиртранс" 5,8 млн рублей за перевозку болельщиков

20 февраля 2019, 09:40
Фото: ростовпассажиртранс.рф
Иск о взыскании с ООО «Агентство Развития Платежных Систем» в пользу МУП «Муниципальная Транспортная Компания «Ростовпассажиртранс» 5,8 миллиона рублей удовлетворен полностью Арбитражным судом региона, говорится в документах суда.

Транспортная компания потребовала 22 миллиона рублей за бесплатную перевозку болельщиков в дни Чемпионата мира по футболу 2018. Из них 5,3 миллиона рублей суд обязал выплатить Минтрансу Ростовской области, почти 11 миллионов рублей должен заплатить департамент транспорта города.

««Муниципальная Транспортная Компания «Ростовпассажиртранс» обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ООО «Агенство Развития Платежных Систем» о взыскании задолженности по арендной плате в размере 5 820 370, 05 руб. Иск удовлетворен полностью 19 февраля 2019 года», - говорится в документах суда.

Материалы по теме
"Ростовпассажиртранс" наказали за работающих по 13 часов водителейОплатить проезд картой можно только на одном маршруте — Ростовпассажиртранс
#Новости#Тат Гаспарян#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28