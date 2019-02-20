«АРПС» выплатит "Ростовпассажиртранс" 5,8 млн рублей за перевозку болельщиков

Транспортная компания потребовала 22 миллиона рублей за бесплатную перевозку болельщиков в дни Чемпионата мира по футболу 2018. Из них 5,3 миллиона рублей суд обязал выплатить Минтрансу Ростовской области, почти 11 миллионов рублей должен заплатить департамент транспорта города.