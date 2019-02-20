Белый медведь из Ижевска приедет в зоопарк Ростова для создания пары с Кометой

В Ростове Аойн пробудет год, а затем вернется обратно. Комета приехала в Ростовский зоопарк совсем маленьким медвежонком из Чехии, в ноябре ей исполнилось 6 лет.
Айон родился в 2009 году, в Ижевск приехал из Москвы в 7-летнем возрасте для создания пары с медведицей Думкой. Через год Думка родила медвежонка и сейчас занимается его воспитанием, а Айон в одиночестве проживает в отдельном вольере.
Айона тщательно подготовили к переезду, вольер для достаточно крупного самца специально изготовили в Москве. Перед переездом медведя усыпили и взяли у него кровь, образцы шерсти, слепки зубов и лап. По окончанию процедур 350-килограммового Айона перенесли в клетку.
В дорогу медведю положили сосулек и рыбу, сопровождать его в 3-дневном пути будут сотрудники принимающего зоопарка.