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Белый медведь из Ижевска приедет в зоопарк Ростова для создания пары с Кометой

20 февраля 2019, 09:24
Фото: udm-zoo.ru
Белого медведя Айона отправили в зоопарк Ростова-на-Дону для создания пары с медведицей Кометой, сообщил пресс-центр зоопарка Удмуртии.

В Ростове Аойн пробудет год, а затем вернется обратно. Комета приехала в Ростовский зоопарк совсем маленьким медвежонком из Чехии, в ноябре ей исполнилось 6 лет.

Айон родился в 2009 году, в Ижевск приехал из Москвы в 7-летнем возрасте для создания пары с медведицей Думкой. Через год Думка родила медвежонка и сейчас занимается его воспитанием, а Айон в одиночестве проживает в отдельном вольере.

Айона тщательно подготовили к переезду, вольер для достаточно крупного самца специально изготовили в Москве. Перед переездом медведя усыпили и взяли у него кровь, образцы шерсти, слепки зубов и лап. По окончанию процедур 350-килограммового Айона перенесли в клетку.

В дорогу медведю положили сосулек и рыбу, сопровождать его в 3-дневном пути будут сотрудники принимающего зоопарка.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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