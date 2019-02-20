Белый медведь из Ижевска приедет в зоопарк Ростова для создания пары с Кометой

Айон родился в 2009 году, в Ижевск приехал из Москвы в 7-летнем возрасте для создания пары с медведицей Думкой. Через год Думка родила медвежонка и сейчас занимается его воспитанием, а Айон в одиночестве проживает в отдельном вольере.