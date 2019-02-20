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На опасном перекрестке в центре Ростова за час произошли две аварии

20 февраля 2019, 09:13
Фото: RostovGazeta
В среду на перекрестке Мурлычева и 2-ой Линии произошло два ДТП за час: иномарки не пропустили машины, которые ехали “по главной”, сообщил очевидец аварии корреспонденту RostovGazeta.

“Это опасный переулок, час назад произошла авария. Renault не пропустил Mazda, последнюю развернуло на 180 градусов. Спасатели и скорая приехали, одна девушка разбила нос”, - рассказал свидетель произошедшего.

Фото: RostovGazeta

Вторая авария на этом перекрестке, по его словам, произошла буквально через час. “Машина Honda ехала по главной дороге и ударила такси Solaris. Таксист либо пытался проскочить, либо засмотрелся. Либо и то, и другое”, - отметил очевидец.

В ГИБДД по Ростовской области сообщили, что информации о произошедшем пока не поступало.

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