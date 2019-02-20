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В России обсуждается вопрос введения нового показателя качества жизни

20 февраля 2019, 14:10
Фото: pixabay.com
В России может быть введен новый показатель качества жизни — минимальный потребительский бюджет (МПБ). На данный момент этот вопрос обсуждается рабочей группой при российском Министерстве труда.

Представленный критерий схож с прожиточным минимумом, однако он отражает реально необходимые расходы граждан для благополучной жизни, а не для выживания. Согласно имеющейся информации, показатель будет включать в себя минимальный набор продуктов и стоимость аренды жилья и коммунальных услуг, а также расходов на образование и досуг. Предполагается, что МПБ составит свыше тридцати девяти тысяч рублей, пишет газета «Известия».

Отмечается, что с инициативой введения минимального потребительского бюджета выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Вполне вероятно, что в будущем именно этот критерий будет использоваться при расчете минимальной заработной платы.

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