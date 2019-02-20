В России обсуждается вопрос введения нового показателя качества жизни

Представленный критерий схож с прожиточным минимумом, однако он отражает реально необходимые расходы граждан для благополучной жизни, а не для выживания. Согласно имеющейся информации, показатель будет включать в себя минимальный набор продуктов и стоимость аренды жилья и коммунальных услуг, а также расходов на образование и досуг. Предполагается, что МПБ составит свыше тридцати девяти тысяч рублей, пишет газета «Известия».